"Газпром" разместит 2 выпуска облигаций объемом 15 млрд. руб

"Газпром" планирует разместить 30 июня два выпуска облигаций серий А11 и А13 общим объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке облигации серии А11 на 5 миллиардов рублей сроком на 5 лет и облигации серии А13 на 10 миллиардов рублей сроком на три года. Оба выпуска были зарегистрированы 11 сентября 2008 года.

Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, купон по выпуску А13 прогнозируется в размере 13,5-14% годовых. Оферта предусмотрена через год после начала размещения. Ранее источник сообщал, что купон по облигациям серии А11 прогнозируется в диапазоне 13,75-14,5%. Эмитент планирует разместить 30 июня по открытой подписке 5 миллионов облигаций номиналом 1000 рублей. Купонный период - 182 дня, оферта предусмотрена через два года с даты размещения. Ставка первого купона облигаций серии А11 определяется эмитентом по результатам букбилдинга. Книга заявок открывается 19 июня, закрытие намечено на - 26 июня. Организаторы размещения - Газпромбанк и Ситибанк.