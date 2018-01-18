ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК увеличила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,06 миллиона баррелей в сутки по сравнению с декабрьским прогнозом - до 98,51 миллиона баррелей в сутки, сообщает Прайм со ссылкой на январский доклад организации.

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Отмечается, что организация повысила также свою оценку спроса на нефть в мире в 2017 году - на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 96,99 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост спроса на нефть в 2017 году по сравнению с 2016 годом, по оценке ОПЕК, составил 1,57 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году рост ожидается на уровне 1,53 миллиона баррелей в сутки (прогноз улучшен примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки)".

"Повышение прогноза в основном стало результатом более высоких, чем ожидалось ранее, данных по Европе и Китаю", - поясняется в докладе. ОПЕК отмечает, что в нынешнем году основной рост спроса на нефть придется на страны с развивающейся экономикой.

В то же время организация понизила оценку предложения на рынке нефти в 2017 году со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 0,04 миллиона баррелей в сутки - до 57,79 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с 2016 годом рост показателя составит 0,77 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 0,81 миллиона баррелей в сутки). Изменения связаны с меньшими, чем ожидалось, данными по добыче нефти в Норвегии, Великобритании, Индонезии, Аргентине и Бразилии. Отмечается, что главным драйвером роста предложения стали США.

Прогноз по предложению нефти в 2018 году со стороны стран, не входящих в ОПЕК, повышен на 0,12 миллиона баррелей в сутки - до 58,94 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост показателя составит 1,15 миллиона баррелей в сутки, что на 0,16 миллиона баррелей в сутки выше декабрьской оценки.