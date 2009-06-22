НС "Укртранснафты" назначил и.о. главы правления А.Лазорко (Документ)

Наблюдательный Совет ОАО "Укртранснафта" с 17 июня 2009 г. временно отстранил от исполнения обязанностей председателя правления компании Игоря КИРЮШИНА и назначил вр.и.о. главы правления Александра ЛАЗОРКО, который является заместителем председателя правления компании.

Об этом говорится в протоколе заседания НС "Укртранснафты" от 16 июня 2009 г., текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщили УНИАН в компании, отстраненный от выполнения обязанностей председателя правления ОАО "Укртранснафта" И.КИРЮШИН забарикадировался в кабинете в компании и не пускает представителей НАК "Нафтогаз Украины" представить новое руководство.

Согласно документу, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением Устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

Также в документе отмечено, что председатель наблюдательного совета «Укртранснафты» Олег ДУБИНА предложил на время проведения служебного расследования с 17 июня 2009 года временно отстранить И.КИРЮШИНА от занимаемой должности и назначить с 17 июня 2009 года исполняющим обязанности председателя правления А.ЛАЗОРКО.

За такое решение проголосовали восемь из девяти присутствовавших на заседании членов наблюдательного совета «Укртранснафты».

Как сообщил корреспонденту УНИАН А.ЛАЗОРКО, сегодня он вместе с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО и заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентином ФРАНЧУКОМ прибыл в офис «Укртранснафты», но их не пустили в кабинет председателя правления.

По его словам, отстраненный от исполнения обязанностей председателя правления ОАО "Укртранснафта" И.КИРЮШИН забаррикадировался в кабинете центрального офиса и не пускает представителей НАК "Нафтогаз Украины" представить новое руководство.

«Нас не пускают для законного представления нового руководителя компании», – отметил А.ЛАЗОРКО. При этом он добавил, что И.КИРЮШИН около месяца находится на больничном, хотя все время был на работе.

«Я так думаю, вся эта истерия и блокирование было устроено с целью, чтобы удержаться в кресле руководителя и не начать расследование», – добавил А.ЛАЗОРКО.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.