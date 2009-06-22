В Подмосковье многокилометровые пробки из-за утечки газа

Сотрудники оперативных служб ликвидировали утечку газа в районе Осташковского шоссе и частично возобновили движение автотранспорта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. Авария произошла около 05.00 мcк. В результате на Осташковском шоссе возникла многокилометровая пробка.

Источник в "Мосэнерго" в свою очередь заявил, что в понедельник утром из-за повреждения газопровода в Подмосковье приостановлена ТЭЦ-27 "Мосэнерго", снабжающая столицу электроэнергией. Две из четырех газовых турбин уже возобновили работу. "По последним данным, утечка газа ликвидирована, угрозы его возгорания нет. Поэтому принято решение о частичном возобновлении движения по Осташковскому шоссе", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение возобновлено только по одной полосе трассы. Он отметил, что принимаются меры, чтобы обеспечить движение в объезд аварии, так как одной полосы явно недостаточно для того, чтобы ликвидировать огромный затор автотранспорта, который образовался на месте аварии.