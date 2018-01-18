Нанотехнологии и дешевые кредиты: Украина уже в феврале станет членом Международного агентства по возобновляемым источникам

Украина уже направила все необходимые документы и через месяц, в начале февраля, наша страна присоединится к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии (IRENA), что открывает доступ украинским компаниям к передовым технологиям в сфере альтернативной энергетики и энергосбережения, а также к дешевому кредитному ресурсу.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

"Министр внешних дел, господин Климкин, 9 января подписал «Инструмент о присоединении к IRENA", который в ближайшее время будет направлен в депозитарий IRENA. Что дальше? Далее, согласно уставу этой организации, страна-кандидат становится членом IRENA на 30-тый день после поступления документа в депозитарий", - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский отметил, в свою очередь, что членство в IRENA поможет Украине выполнить цели Парижского климатического соглашения и сократить выбросы углекислого газа.

"Это цивилизационный энергетический клуб, эта организация объединяет самые новые технологии, она позволяет странам-членам получить доступ к знаниям, организационным ресурсам и дешевым кредитам, которые мы можем использовать для того, чтобы реформировать и модернизировать свою энергосистему", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии в начале ноября 2017 года.

В конце декабря прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон о присоединении к IRENA.

Справка УНИАН. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) было создано в 2011 году. Его деятельность направлена на обеспечение быстрого перехода к устойчивому использованию возобновляемых источников энергии в глобальных масштабах. В настоящее время членами IRENA являются 144 страны и еще 31 страна подала заявку на присоединение к организации. Бюджет агентства на 2016-2017 годы составлял 46 млн долл.

Членство в этой организации позволит Украине подавать заявки в Абу-Дабийский фонд развития на получение дешевых кредитов для внедрения "зеленых" проектов (сейчас бюджет фонда составляет 350 миллионов долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50). Также наша страна получит доступ ко всей имеющейся в агентстве IRENA информации по использованию возобновляемых источников энергии, результатов новейших исследований и передового опыта, а также прогрессивных механизмов финансирования развития альтернативной энергетики.