Борьба с выбросами углекислого газа: ТЭС и ТЭЦ хотят обложить новым налогом

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения готовит законопроект о введении для тепловой генерации, которая производит электроэнергию путем сжигания газа, угля или мазута, отдельного налога на выбросы углекислого газа. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ведомства Сергей Савчук.

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"Мы готовим соответствующие законодательные изменения. Это будут изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. В этом году мы хотим выйти с такой инициативой на Кабмин и Верховную Раду", - сказал он.

По словам Савчука, это будет новый налог, который будет выделен из структуры действующего экологического налога.

"У нас есть экологический налог, мы хотим выделить налог на углекислый газ из его структуры, чтобы был целенаправленный налог. Если мы его поднимем до уровня одного евро за тонну углекислого газа (который содержится в дымовых газах ТЭС или ТЭЦ - УНИАН), это даст пять миллиардов гривен, которые мы сможем направить на энергоэффективные проекты именно в промышленности", - добавил глава агентства.

По его словам, такой налог существует во всем мире, в Польше он составляет 1 евро за тонну углекислого газа, а в Украине в структуре экологического налога заложено всего лишь 0,1 евро на тонну углекислого газа.

Также Савчук заявил, что этот налог должны будут платить компании-операторы ТЭС и ТЭЦ, которые сжигают ископаемые виды топлива - уголь, нефть (нефтепродукты) и газ.

Как сообщал УНИАН, на сегодня доля тепловой генерации в структуре производства электроэнергии составляет около 35%.

В год Украина, и тепловая энергетика в частности, потребляет десятки тысяч тонн угля (31,3 тысячи тонн в 2016 году), значительное количество газа (28,4 миллиарда кубометров в 2017 году) и нефтепродуктов (6,8 миллиона тонн в 2016 году).