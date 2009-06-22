В пятницу парламент заслушает отчеты трех ВСК

В пятницу, 26 июня, Верховная Рада заслушает отчеты трех временных следственных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на Согласительном совете лидеров фракций и руководителей комитетов парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, планируется заслушать отчет ВСК по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции Украины и действующего законодательства Украины при выполнении своих служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины).

Также планируется заслушать отчет ВСК по вопросам выяснения обстоятельств нарушения Конституции Украины и законодательства Украины Севастопольской горгосадминистрацией и Севастопольским горсоветом, другими органами исполнительной власти в вопросах земельных отношений, а также относительно служебных злоупотреблений и расхищения государственных средств при выполнении работ по Программе социально-экономического развития города Севастополя.

По словам В.ЛИТВИНА, парламент заслушает также предварительный отчет ВСК по вопросам реформирования СБУ и его законодательного обеспечения.

Он также заметил, что в июле ВР должна заслушать отчеты еще пяти ВСК.