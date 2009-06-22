"Газпром нефть" в 2009 г. сохранит добычу на уровне 46 млн. т

Консолидированный объем добычи ОАО "Газпром нефть" в 2009 году сохранится на уровне 46 миллионов тонн или будет чуть выше за счет доли в компании Sibir Energy, крупнейшим акционером которой оно является, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости. "Я думаю, сохраним консолидированный объем добычи на уровне прошлого года", - сказал Дюков, добавив, что с учетом консолидации доли добычи Sibir Energy, в которой "Газпром нефти" принадлежит 34% акций, объем может быть больше.

В прошлом году консолидированная добыча "Газпром нефти"составила около 46 миллионов тонн. Дюков отметил, что пакет акций в британской Sibir Energy, имеющей активы в России, позволяет учесть такую же долю в ее добыче. В настоящее время "Газпром нефти"принадлежит 34% акций Sibir Energy. "Если консолидируем эту долю (в добыче Sibir Energy - ред.), то уровень добычи будет чуть выше", - сказал он.