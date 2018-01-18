"Нафтогаз" намерен усилить свои позиции на рынке газа промпотребителей

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" разработал и предложит новые более гибкие ценовые предложения для продажи природного газа промышленным потребителям, что позволит компании в будущем усилить свои позиции в этом сегменте рынка газа. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"Со следующего месяца мы меняем нашу тактику реализации газа в сегменте промышленных потребителей… В течение следующих двух недель предложим новый более гибкий ценовой продукт", - написал он, добавив, что первым результатом таких изменений стало снижение фиксированной цены газа на февраль на 577 гривень за 1 тысячу кубометров (на условиях предоплаты, с учетом НДС).

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал менеджмент "Нафтогаза" за то, что компания занимает малую (7%) долю на рынке газа промышленности. Глава правительства считает, что это недопустимо.

Сегодня госхолдинг опубликовал новые цены на газ для промышленности, которые будут действовать в феврале этого года. Согласно информации компании, на 5,9% будут снижены минимальные цены (до 9195,6 гривни за тысячу кубометров) и на 5,5% - максимальные (до 10141,2 гривни за тысячу кубометров).