Уголь Украины: и тут «все пропало»?

С приходом лета украинский энергетический сектор, и без того изрядно потрепанный «великим и ужасным» кризисом, очутился на пороге системного коллапса. Склады шахт и теплоэлектростанций заполнены углем до предела. Энергетики не могут рассчитаться с угольщиками за отгруженную продукцию, поскольку из-за провального сокращения электропотребления самим «не до жиру». Ситуация, когда угольщики «не могут», а энергетики «не хотят», грозит выйти из-под контроля.

Несколько цифр. Сегодня склады государственных ТЭС заполнены более чем на 80% - при их проектной суммарной мощности 4,3 млн. тонн на сегодня энергетики накопили 3,5 млн. тонн. Но даже при складском запасе прочности 0,8 млн. тонн Минтопэнерго заявляет, что дальнейшее наращивание запасов является технически невозможным без нарушений техники безопасности.

В свою очередь, на складах государственных шахт уже скопилось порядка 2 млн. тонн угля, а с учетом негосударственного сектора угольщики в целом располагают невостребованными 2,5 млн. тонн. Таким образом, на сегодня профицит энергетических углей в Украине перевалил за отметку 6 млн. тонн. Что делать с таким неожиданным скарбом, особенно в контексте сокращения энергопотребления и необходимости удержания от социального взрыва электорально привлекательного Восточного региона, в правительстве, похоже, смутно представляют.

И если раньше волшебной отговоркой на эти неудобные вопросы для премьера Юлии Тимошенко служил «сказ» о создании государственного резерва энергетического угля за счет средств Стабфонда, то сейчас и сами энергетики ломают голову над тем, что все-таки премьер «имела в виду» под словом «государственный резерв». Еще в марте Тимошенко утверждала, что в так называемый «государственный резерв» заложено 4 млн. тонн угля, называя, таким образом, то ли сознательно, то ли по ошибке, резервом запасы угля на складах ТЭС, закладка которых финансировалась не из Стабфонда, а за счет выручки генкомпаний НАК «Энергетическая компания Украины». Да и не мог закупаться уголь в резерв за счет средств Стабфонда, поскольку ни в действующем госбюджете, ни в антикризисном пакете законов возможность его формирования за счет этого финансового ресурса не была прописана.

Сегодня же ситуация с энергетическим углем действительно катастрофическая. До такой степени, что даже разборки Минуглепрома и Минтопэнерго относительно базовой цены на энергетический ресурс выплеснулись на суд общественности. Минуглепром категорически не согласен с предложением энергетического ведомства снизить уровень базовой расчетной цены до 450 грн. за тонну (на 15%), поскольку это, по оценкам министерства, только по второму полугодию приведет к «проседанию» выручки госшахт на 1 млрд грн. И это тогда, когда каждая копейка на счету, а «голая» зарплата шахтерам выплачивается с предельным напряжением, в том числе и «стабилизационный» финансовый ресурс.

Одним словом отрасль требует безотлагательного хирургического вмешательства, поскольку уже сейчас о пациенте со всей смелостью можно сказать - он «скорее мертв, чем жив».

О своем видении текущей ситуации и путей выхода из нее в интервью агентству УНИАН рассказал председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

- Виктор Иванович, каковы, по мнению профсоюза, пути выхода из создавшейся ситуации?

В первую очередь, необходимо сбалансировать отрасль. В текущем году правительство впервые не утвердило баланс расхода топлива и электроэнергии. В докризисные времена, в 2005-2007 гг., в летний период происходило такое же, хотя и не в таких масштабах, сезонное падение нагрузки по промышленному сектору, однако тогда проблема угольного профицита решалась предоставлением большего коридора по выработке для ТЭС и вывода атомной генерации в плановые ремонты.

- Однако сегодня «Энергоатом» и без того работает всего десятью энергоблоками и уже испытывает финансовые трудности даже по текущим расчетам за свежее ядерное топливо…

О проблемах «Энергоатома» сегодня трудно говорить на фоне проблем в тепловой генерации. Мало того, что сейчас идет общий спад потребления электроэнергии на 15 %, так еще и долю выработки электроэнергии тепловыми генерациями опускают, а долю атомной и гидроэнергетики - повышают. Поэтому главные потребители угля – ТЭС – оказываются в бедственном положении. И делает это государство. Плюс еще и сдерживание тарифов для тепловых генераций привело к тому, что стоимость электроэнергии не окупает ее производство. Поэтому энергетики не могут оплатить не только уголь, но даже его транспортировку.

Сейчас нужно более детально изучить вопрос поставок угля на государственные ТЭС. С начала текущего года между официальными данными об отгрузке угля через госоператора «Уголь Украины» и фактическими данными его поступления на склады ТЭС идет ежемесячный разрыв в 600-700 тыс. тонн. По пяти месяцам этот разрыв достиг 2,8 млн. тонн. Откуда этот уголь? Копанки? На этот вопрос я не смог получить ответа министра топлива и энергетики Юрия Продана. Если этот вопрос рассмотреть и прекратить поток теневого угля, тогда, возможно, проблема затоваривания складов и сдерживания цен на энергетический уголь решится. Мы будем настаивать на предметном рассмотрении данного вопроса на очередном заседании Координационного совета по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной отрасли при правительстве, проведение которого в кратчайшие сроки будем инициировать на президиуме ЦК ПРУП 23 июня.

- Какие меры профсоюз намерен предложить правительству?

Мы подготовим серьезный перечень предложений. В том числе обратим внимание на вопросы капитального строительства и техпереоснащения угольных предприятий, потому что мы сегодня живем одним днем. Падение добычи в госсекторе, которое сейчас наблюдается, вызвано, в первую очередь, не падением спроса, а отсутствием инвестиций в развитие основных фондов, сокращением числа новых лав. Сегодня весь ресурс направлен на выплату зарплаты. Кроме того, нужно наконец-то заняться формированием государственного резерва энергетического угля и запустить механизм закладки его в государственный материальный резерв.

- Но, создание резерва - это полумифологическая инициатива. Ни законом «О госбюджете на 2009 год», ни другими антикризисными актами создание такого резерва и источники его финансирования не предусмотрены…

Я могу сказать одно: вопрос внесения изменений в бюджет является прерогативой правительства. Нужно инициировать соответствующие изменения. Если вы не можете это решать - уступайте место тем, кто сможет. В правительстве должны работать профессионалы, а не политики, которые красиво говорят.

- Как Вы относитесь к инициативе председателя Верховной Рады Владимира Литвина предоставлять ежемесячный коридор в 70 тыс. тонн в потоке госпоставок угля для двух арендных и одного частного предприятия?

Это популистский проект постановления, который не пройдет. Хотя критическая ситуация на этих трех шахтах бесспорна. Данный вопрос необходимо рассматривать в комплексе, учитывая все отечественные угледобывающие предприятия.

- Насколько вопрос профицита угля может быть решен путем интенсификации работы Минуглепрома по выходу на внешние рынки? В частности, путем отхода от работы в госсекторе по прямым экспортным договорам, возврата «Углю Украины» функций единого оператора экспортных поставок?

Вопрос организации экспорта и поиска внешних рынков сбыта должен лоббироваться на государственном уровне. К примеру, в России, несмотря на то, что там произошло практически полное разгосударствление угольной отрасли, правительство на государственном уровне заключает соглашения, способствующие организации экспорта угля, с тем же Китаем, и таким образом поддерживает своего производителя. Сегодня и министерство и «Уголь Украины» заняли выжидательную позицию, и это в то время, когда нужно активно включаться в поиск рынков сбыта. Мы можем экспортировать уголь в Китай. По моей информации, сегодня украинским углем интересуется и Молдова. Но нужно этим заниматься…

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Если мы хотим спасти нашу экономику, то нужно меньше ездить по Европе и показывать какие мы красивые, в перерывах думая о том, кто победит в следующих президентских выборах. Нужно активно работать на подъем отечественной экономики, тем самым улучшая благосостояние наших граждан.

Беседу вел Вячеслав Ржеутский (УНИАН)