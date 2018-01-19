В Польше анонсировали строительство первой атомной электростанции

В Польше продолжается подготовительные работы по реализации проекта по строительству первой в стране атомной электростанции.

Об этом заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, пишет Польское радио.

По словам политика, строительство атомной электростанции – это важное задание, которое Польша будет воплощать в жизнь.

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"Вскоре должна быть проработана финансовая модель. Это очень ответственное задание. Поэтому мы не можем начать строительство и не завершить его. Хотя это может быть уже в будущем вне сферы моего влияния. Но ядерная электростанция в Польше будет. Строительство первого блока начнется, надеюсь, еще во времена моего пребывания в министерстве", – подчеркнул Кшиштоф Тхужевский.

В 1982-89 годах были планы строительства атомной электростанции в местности Жарновец в Поморском воеводстве. Впоследствии эти планы откладывались, теперь решено, что такая электростанция начнет действовать с 2031 года.

Ранее УНИАН сообщал, что канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) одобрила проект ядерного реактора нового типа, который работает на расплавах солей.