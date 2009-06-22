"Газпром нефть" может купить словенскую Petrol

ОАО "Газпром нефть"рассматривает возможность покупки словенской нефтекомпании Petrol, сообщил глава "Газпром нефти"Александр Дюков в понедельник журналистам. "Переговоры мы еще не ведем, но рассматриваем такую возможность", - сказал Дюков.

Он отметил, что компания может быть заинтересована в покупке Petrol, так как планирует расширение своей сбытовой сети в Европе для реализации нефтепродуктов с сербской НИС ("Нефтяная индустрия Сербии", NIS). "НИС расширяет свою переработку, и мы заинтересованы в сбытовой сети, где будут реализовываться ее нефтепродукты", - сказал Дюков.

"Газпром нефть" 3 февраля 2009 года завершила сделку по приобретению 51% акций сербской нефтяной компании НИС за 400 миллионов евро. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших в Центральной Европе вертикально интегрированных нефтяных компаний, занимается переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов, осуществляет добычу углеводородов на территории Сербии и Анголы. Объем добычи NIS составляет около 1 миллиона тонн нефти в год.