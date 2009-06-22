Продан: Инцидент в "Укртранснафте" не повлиял на транспортировку нефти

Инцидент в офисе компании "Укртранснафта", который в понедельник утром захватил бывший зампредседателя правления Александр Лазорко, не повлиял на транспортировку нефти, сообщил журналистам в понедельник министр топлива и энергетики Юрий Продан. "Для транспортировки нефти угроз нет. С точки зрения технологи все работает в нормальном режиме", - сказал министр.

Лазорко при поддержке группы неизвестных в понедельник утром осуществил захват в Киеве административного здания "Укртранснафты", которая является монопольным оператором транзита нефти на Украине. Также, по данным пресс-службы компании, люди Лазорко захватили диспетчерский пункт по транспортировке нефти магистральными нефтепроводами страны.

Бывший зампред "Укртранснафты" действует на основании решения наблюдательного совета компании, которым Игорь Кирюшин временно отстранен от исполнения обязанностей главы правления компании, а Лазорко назначен исполняющим обязанности руководителя "Укртранснафты". Вместе с тем, по словам Кирюшина, это решение отменено судом.

Продан сообщил, что руководство Украины изучает ситуацию вокруг инцидента в офисе "Укртранснафты". "Во-первых, есть решение наблюдательного совета, но есть и судебное решение. Разберемся сейчас - это же произошло сегодня утром. Там находится заместитель главы "Нафтогаза Украины"Игорь Диденко, который изучает ситуацию ("Укртранснафта"является дочерней компанией "Нафтогаза")", - сказал Продан.