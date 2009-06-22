Нафтогаз создал комиссию по ситуации в «Укртранснафте»

НАК «Нафтогаз Украины» создала комиссию по расследованию невыполнения устава председателем правления компании «Укртранснафта» Игорем КИРЮШИНЫМ, который временно отстранен от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«В НАК «Нафтогаз Украины» на базе ревизионной комиссии «Укртранснафты» создана комиссия, которая будет заниматься расследованием», – сказал он.

При этом И.ДИДЕНКО отметил, что И.КИРЮШИН систематически нарушал устав в части непредоставления информации о деятельности структурных подразделений и дочерних компаний «Укртранснафты». «Систематически на протяжении длительного времени нам ничего не было известно о деятельности дочерних компаний «Укртранснафты», – сказал И.ДИДЕНКО.

Также он отметил, что ему ничего не известно о том, что И.КИРЮШИН якобы обжаловал в суде решение наблюдательного совета «Укртранснафты» о временном отстранении его от должности председателя правления компании и назначении временно исполняющим обязанности главы компании Александра ЛАЗОРКО.

По словам И.ДИДЕНКО, комиссия по расследованию невыполнения устава И.КИРЮШИНЫМ завершит свою работу на протяжении месяца.

В свою очередь, А.ЛАЗОРКО опроверг информацию о том, что он был уволен с должности заместителя председателя правления «Укртранснафты» 3 июня т.г.

«Мне об этом ничего не известно, и меня никто не ознакомлял с приказом об увольнении, тем более, что я каждый день приходил на работу», – сказал он.

Также А.ЛАЗОРКО сообщил, что сегодня он выдал приказ о временном отстранении от занимаемой должности заместителя председателя правления «Укртранснафты» Ильи АВАКУМОВА за силовое препятствование его вступлению в должность. «Сегодня я издал приказ за силовое препятствование временно отстранить И.АВАКУМОВА», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет ОАО «Укртранснафта» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Согласно протоколу заседания наблюдательного совета «Укртранснафты» от 10 июня 2009 года, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением Устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

Также в документе отмечено, что председатель набсовета «Укртранснафты» Олег ДУБИНА предложил на время проведения служебного расследования с 17 июня 2009 года временно отстранить И.КИРЮШИНА от занимаемой должности и назначить с 17 июня 2009 года исполняющим обязанности председателя правления А.ЛАЗОРКО. За такое решение проголосовали восемь из девяти присутствовавших на заседании членов наблюдательного совета «Укртранснафты».

Как сообщил корреспонденту УНИАН А.ЛАЗОРКО, сегодня он вместе с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО и заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентином ФРАНЧУКОМ прибыл в офис «Укртранснафты», но их не пустили в кабинет председателя правления.

По его словам, отстраненный от исполнения обязанностей председателя правления ОАО "Укртранснафта" И.КИРЮШИН забаррикадировался в кабинете центрального офиса и не пускает представителей НАК "Нафтогаз Украины" представить новое руководство. При этом он добавил, что И.КИРЮШИН около месяца находится на больничном, хотя все время был на работе.

«Я так думаю, вся эта истерия и блокирование было устроено с целью, чтобы удержаться в кресле руководителя и не начать расследование», – добавил А.ЛАЗОРКО.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.