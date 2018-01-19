Глава Минэнергоугля пообещал обеспечить население украинским газом до конца года
По словам Насалика, наращивание внутренней добычи в будущем позволит отказаться от импортного паритета при определении цены на газ для нужд населения.
Украина до конца года сможет увеличить добычу газа государственной компании "Укргазвыдобування" до такого уровня, который позволит обеспечить население "голубым" топливом собственной добычи. Об этом в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
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"Украине удалось за полтора года для РСО (механизм спецобязательств на рынке газа, согласно которому население получает газ – УНИАН) снизить импортную закупку газа на 900 миллионов кубических метров. Развивая "Укргазвыдобування", мы рассматриваем возможность, что до конца года этот дефицит в 900 миллионов будет отсутствовать", - сказал он.
По словам Насалика, наращивание внутренней добычи в будущем позволит отказаться от импортного паритета при определении цены на газ для нужд населения.
"Это даст возможность решить две проблемы: формируя цену газа для населения, мы не будем связаны с импортным паритетом; позиция вторая – для РСО нам не нужен импортный газ, а частные структуры пускай закупают там, где считают нужным, это и есть рынок газа", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м, и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 млрд куб. м к 2020 году (Стратегию "20/20"). В 2018 году "Укргазвыдобування" планирует увеличить добычу на 4,2% - до 15,940 миллиарда кубометров.
По данным "Укртрансгаза", в 2017 году Украина сократила потребление газа на 6,3% - до 28,4 миллиарда кубометров.