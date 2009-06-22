ПРУП инициирует проведение Координационного совета

Президиум Центрального комитета Профсоюзов работников угольной промышленности Украины (ПРУП) на заседании во вторник, 23 июня, будет инициировать проведение очередного Координационного совета при Кабинете Министров для безотлагательного решения вопросов по устранению кризисных явлений на внутреннем рынке энергетического угля.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель ПРУП Виктор ТУРМАНОВ.

По его словам, одним из вопросов, которые требуют рассмотрения на Координационном совете, является поставка угля для нужд государственных теплоэлектростанций (ТЭС) через государственного оператора «Уголь Украины».

В.ТУРМАНОВ отметил, что, по данным ПРУП, за пять месяцев текущего года на ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» поступило 2,8 млн. тонн «теневого» угля.

«Откуда этот уголь? Копанки? На этот вопрос я не смог получить ответа министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА», – отметил В.ТУРМАНОВ.

При этом он добавил, что на Координационном совете профсоюзы предложат правительству обратить внимание на вопросы капитального строительства и технического переоснащения угольных предприятий, по которым сегодня практически приостановилось государственное финансирование.

«Падение добычи в госсекторе, которое сейчас наблюдается, вызвано в первую очередь не падением спроса, а отсутствием инвестиций в развитие основных фондов, сокращением числа новых лав. Сегодня весь ресурс направлен на выплату зарплаты», – отметил В.ТУРМАНОВ.

Кроме того, профсоюзы предложат правительству в кратчайшие сроки урегулировать вопрос закупки энергетического угля в государственный резерв за счет средств Стабилизационного фонда.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на складах государственных угледобывающих предприятий скопилось 2 млн. тонн невостребованного энергетического угля. Запас угля на складах государственных ТЭС достиг 3,43 млн. тонн. Задолженность генкомпаний НАК «ЭКУ» за отгруженный уголь по состоянию на 12 июня составляла 570,9 млн. грн.

Несмотря на то, что Министерство угольной промышленности обеспечивает выплаты текущей зарплаты работникам госшахт в полном объеме, ее начисление происходит без учета обязательных отчислений в Пенсионный фонд. По состоянию на 1 июня т.г. задолженность государственных угледобывающих предприятий перед Пенсионным фондом составляет 1,3 млрд. грн., задолженность по выплатам в фонды социального страхования – 164 млн. грн.

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