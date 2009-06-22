Кабмин открывает спецсчета для оплаты газа предприятиями ТКЭ

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об обязательном переводе средств, полученных предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ), на специальные счета в "Ощадбанке".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Он сказал, что до принятия Верховной Радой этого закона будет действовать постановление правительства об открытии таких счетов, принятое ранее.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на совещании с губернаторами премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила с критикой по поводу того, что не выполняется распоряжение правительства об открытии специальных распределительных счетов для перечисления на них денег за газ предприятиями ТКЭ.

Она сказала, что если со следующего месяца предприятия теплокоммунэнерго будут перечислять полученную оплату за газ не на специальные распределительные счета в "Ощадбанке", а на другие счета, то эти средства будут списаны налоговой службой.

Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение предприятиям ТКЭ в течение недели открыть распределительные счета в "Ощадбанке" для перечисления средств по оплате за газ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины обязал предприятия теплокоммунэнерго открыть текущие распределительные счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк» для усовершенствования расчетов за поставленный природный газ. Об этом сказано в постановлении Кабмина от 3 декабря 2008 г. №1082.

Согласно документу, ТКЭ обязаны также согласовывать с поставщиком газа НАК «Нафтогаз Украины» распределение выручки за тепловую энергию. Нормативы отчислений средств со счета в счет погашения стоимости поставленного газа закрепляются отдельным протоколом между теплоснабжающей организацией и ДК «Газ Украины».

В постановлении также отмечается, что в ходе распределения выручки за тепловую энергию, которая поступает на такие счета, теплоснабжающие предприятия обеспечивают выполнение обязательств по обеспечению 100% оплаты за потребленные энергоносители.