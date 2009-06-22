ОАО «Укрэнергоуголь» будет реорганизовано

Энергоснабжающая компания ОАО «Укрэнергоуголь» будет реорганизована в государственное предприятие «Региональные электрические сети».

Об этом сказано в приказе министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 27 мая №278, текстом которого располагает УНИАН.

Документом также продлен на 4 месяца срок, отведенный предприятию для обратной реорганизации из ОАО в ГП. Реорганизация, в частности, должна быть завершена до 1 августа т.г.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Министерство экономики приняло решение о корпоратизации ГП «Укрэнергоуголь» в ОАО. «Укрэнергоуголь» реорганизовался в открытое акционерное общество в ноябре 2007 года. Уставный капитал предприятия составлял 710,31 млн. грн. Однако в ноябре 2007 года Минтопэнерго приняло решение о возвращении энергоснабжающей компании статуса госпредприятия. Решение об обратной реорганизации принято в связи с выявлением ряда нарушений законодательства в ходе формирования уставного фонда компании.

На сегодняшний день процесс обратной реорганизации предприятия не завершен.

Справка УНИАН. ГП «Укрэнергоуголь» было создано на базе ППЭС «Донецкуголь» приказом Министерства топлива и энергетики от 13 февраля 2003 года. Предприятие создано для передачи и поставки электроэнергии шахтам Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Львовской областей по тарифам ниже, чем у областных энергопоставляющих компаний.