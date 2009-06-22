Украинские и российские депутаты о конференции по энергетике

Депутаты из Украины и России заявляют о возможности создания Межпарламентской конференции по энергетике для содействия решению проблем в энергетической сфере, в частности, в сфере транзита российского газа в Европейский Союз через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с предложением создать такой орган выступил вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ на конференции “Россия, Украина и Восточное партнерство ЕС”, организованной в Берлине неправительственным Немецким советом по внешней политике.

“Нужно создать межпарламентскую конференцию по энергетике, и я предлагаю депутатам из Украины и Германии принять участие в создании такой организации”, - сказал он, отметив, что в ближайшее время направит соответствующие документы с предложением депутатам Украины и Германии.

В свою очередь, народный депутат Украины от БЮТ Юрий ПОЛУНЕЕВ заявил о поддержке такой инициативы. “Поддерживаю создание такого парламентского объединения и, возможно, даже межгосударственного инвестиционного фонда”, - сказал он.