Вице-спикеру Госдумы не нравится "монополизм" Украины

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Валерий ЯЗЕВ не исключает повторения газового кризиса этой зимой из-за нерешенности фундаментальных проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Берлине, выступая на конференции “Россия, Украина и Восточное партнерство ЕС”, организованной Немецким советом по внешней политике (неправительственной организацией).

“Объективно следует признать, что возможность повторения кризиса существует и сегодня, поскольку остаются фундаментальные причины”, - сказал он.

По словам вице-спикера, к таким причинам относится транзитный монополизм Украины, через которую поставляется большее количество всего экспортируемого российского газа в ЕС, социально-экономическая и политическая ситуация в Украине, а также отсутствие эффективных международных регуляторов.

В этом контексте В.ЯЗЕВ отметил, что подписание в марте Брюссельского меморандума между Украиной и ЕС лишь усиливает монополизм Украины на рынке транзита российского газа.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции «ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу» украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.