«Беркут» заблокировал здание «Укртранснафты»
17:24, 22 июня 2009Энергетика
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Более 50 бойцов
Более 50 бойцов спецподразделения «Беркут» прибыли в офисное здание ОАО «Укртранснафта», где находится центральное диспетчерское управление, и заблокировали все входы и выходы.
Как передает корреспондент УНИАН, в здании на улице Кутузова, 18/7, на 7-м этаже, где находится приемная временно отстраненного председателя правления «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА, находятся 7 бойцов «Беркута» и 4 сотрудника милиции.
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