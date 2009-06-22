Временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя правления ОАО «Укртранснафта» Игорь КИРЮШИН прогнозирует проблемы с транзитом нефти в случае задержки с разрешением конфликтной ситуации в компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если ситуация не будет разрешена очень быстро, может пострадать транзит», - сказал он.

Также И.КИРЮШИН отметил, что не против решения наблюдательного совета компании о смене руководителя. Однако, по его мнению, данный вопрос должен решаться легитимно.

«Мы не против всех решений о смене менеджмента, но вопрос должен решаться легитимно», - сказал он.

По его словам, протокол наблюдательного совета был подписан задним числом – 10 июня.

«Вопросы легитимности решаются очень просто – через 45 дней акционер может собрать собрание и принять решение о смене менеджмента», - добавил он.

При этом он еще раз подчеркнул, что «мы оспариваем не само решение, а процедуру. Если решение будет принято правильно, то вопросов не будет».

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет ОАО «Укртранснафта» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Согласно протоколу заседания наблюдательного совета «Укртранснафты» от 10 июня 2009 года, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением Устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

Также в документе отмечено, что председатель набсовета «Укртранснафты» Олег ДУБИНА предложил на время проведения служебного расследования с 17 июня 2009 года временно отстранить И.КИРЮШИНА от занимаемой должности и назначить с 17 июня 2009 года исполняющим обязанности председателя правления А.ЛАЗОРКО. За такое решение проголосовали восемь из девяти присутствовавших на заседании членов наблюдательного совета «Укртранснафты».

Как сообщил корреспонденту УНИАН А.ЛАЗОРКО, сегодня он вместе с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО и заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентином ФРАНЧУКОМ прибыл в офис «Укртранснафты», но их не пустили в кабинет председателя правления.

По его словам, отстраненный от исполнения обязанностей председателя правления ОАО "Укртранснафта" И.КИРЮШИН забаррикадировался в кабинете центрального офиса и не пускает представителей НАК "Нафтогаз Украины" представить новое руководство. При этом он добавил, что И.КИРЮШИН около месяца находится на больничном, хотя все время был на работе.

Между тем, Прилукский районный суд (Черниговская область) вынес определение на решение наблюдательного совета ОАО «Укртранснафта» о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя правления Игоря КИРЮШИНА и о назначении временно исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Как сообщил адвокат И.КИРЮШИНА Яков ВОРОНИН, таким образом, решение об отстранении И.КИРЮШИНА от должности руководителя "Укртранснафты" считается приостановленным до вынесения решения суда. При этом он уточнил, что определение суда было вынесено 22 июня.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.