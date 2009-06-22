Польша объявит в конце июля, будет ли ЕС софинансировать «Броды-Плоцк»

Министерство регионального развития Польши планирует объявить перечень проектов, софинансируемых за средства Европейского Союза, среди которых строительство трубопровода «Броды-Плоцк», в конце июля.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в пресс-службе министерства, которое определит проекты, которые будут софинансироваться ЕС в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» до 2013 года.

Собеседник агентства отметил, что министерство до 10 июля ждет от всех профильных министерств дополнительные документы по проектам, которые планируется софинансировать в рамках программы, после чего проведет оценку их готовности.

Представитель пресс-службы отметил, что министерство не будет публично оценивать готовность подготовки представленных проектов, а лишь объявит окончательный выбор.

В Министерстве экономики Польши, которое отвечает за проект строительства «Броды-Плоцк», сообщили УНИАН, что получили от автора проекта, польской национальной нефтетранспортной компании Pern Przyjаzn, все документы по нему.

В то же время собеседник агентства отказался от последующих комментариев.

Как сообщал УНИАН, польская Gazeta Wyborcza на прошлой неделе написала, что строительство трубопровода «Броды-Плоцк» может быть вычеркнуто из перечня приоритетных проектов, софинансируемых за средства Европейского Союза, из-за задержки с его подготовкой.

Польша могла получить от ЕС 160 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотого за доллар), что составляет 25% стоимости сооружения трубопровода.

Польская Pern Przyjаzn называет главными причинами задержки с подготовкой проекта строительства нефтепровода «Броды-Плоцк» подачу с полугодовым опозданием технико-экономического обоснования создания Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута «Одесса-Броды-Плоцк», а также реверсное использование нефтепровода «Одесса-Броды» и отсутствие окончательного решения по проекту всех акционеров «Сарматии», созданной для развития ЕАНТК.

Польские эксперты считают «Одесса-Броды-Плоцк» важным, но не крайне необходимым для Польши проектом, поскольку страна имеет альтернативный путь доставки нефти через терминал в Гданьске на побережье Балтийского моря.

ЕАНТК для Польши, которая импортирует свыше 90% нефти из России, должен был стать альтернативным источником поставки каспийской нефти, которую кроме поляков могли бы покупать другие страны Европейского Союза.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматия». Его участниками стали PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В середине июня Украина передала экспертам Еврокомиссии для изучения технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.