Газопровод в обход Украины: "Газпрому" разрешили строить вторую нитку "Турецкого потока"

Российский газовый гигант «Газпром» заявил, что получил разрешение на строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря в обход Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«По дипломатическим каналам «Газпром» получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции», - говорится в сообщении.

Заявляется, что реализация проекта «Турецкий поток» идет полным ходом. В соответствии с планом, он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

«Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны Правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», - сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года.

Как сообщал УНИАН, по данным НАК «Нафтогаз Украины», запуск газопровода «Турецкий поток» лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 млрд долл.