Райсуд вынес определение на решение набсовета "Укртранснафты"

Прилукский районный суд (Черниговская область) вынес определение на решение наблюдательного совета ОАО «Укртранснафта» о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя правления Игоря КИРЮШИНА и о назначении временно исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат И.КИРЮШИНА Яков ВОРОНИН сегодня журналистам в офисе "Укртранснафты" по улице Кутузова.

По его словам, таким образом, решение об отстранении И.КИРЮШИНА от должности руководителя "Укртранснафты" считается приостановленным до вынесения решения суда.

Я.ВОРОНИН показал журналистам оригинал определения суда с «живой» печатью.

При этом он уточнил, что определение суда было вынесено 22 июня.

Также Я.ВОРОНИН затруднился ответить журналистам, что делают бойцы «Беркута» в здании «Укртранснафты». (Сегодня более 50 бойцов спецподразделения «Беркут» прибыли в офисное здание ОАО «Укртранснафта», где находится центральное диспетчерское управление, и заблокировали все входы и выходы. В здании на улице Кутузова, 18/7, на 7-м этаже, где находится приемная временно отстраненного председателя правления «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА, находятся 7 бойцов «Беркута» и 4 сотрудника милиции.)

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет ОАО «Укртранснафта» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Об этом сказано в копии протокола заседания наблюдательного совета «Укртранснафты» от 10 июня 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

НАК «Нафтогаз Украины» создала комиссию по расследованию невыполнения устава председателем правления компании «Укртранснафта» Игорем КИРЮШИНЫМ, который временно отстранен от должности.