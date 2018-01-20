Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«20 января в 00:35 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта», - говорится в сообщении.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5000 МВт.

В компании отметили, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - в 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.