Путин снова озабочен газом

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН обеспокоен ситуацией с оплатой газа Украиной.

В частности, как передает РИА «Новости», выступая на президиуме правительства в понедельник, он отметил, что Россия получает от партнеров сигналы о неплатежеспособности Украины, которой международные финансовые институты отказали в кредитах под закупку российского газа.

"Следующий платеж - 7 июля. Постоянно получаем сигналы о том, что платить нечем. Это ставит нас и потребителей в Европе в очень сложное положение", - сказал В.ПУТИН.

Также он отметил, что ни один финансовый институт не согласился кредитовать Украину: "Мы действительно обратились во все международные финансовые организации: и в Мировой Банк, и в МВФ, мы обратились к европейским партнерам на двусторонней основе. По сути, везде отказ".

В свою очередь вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН высказал мнение, что объем валютных ресурсов Украины достаточен для обеспечения выплат по газовым контрактам, сообщил на заседании президиума правительства РФ.

"Я встречался с директром-распределителем МВФ, и мы обсуждали результаты миссии в Украине и ту помощь, которую МВФ оказывает стране. По данным МВФ, в результате этой помощи объем валютных ресурсов для обеспечения проплат по газу достаточен для Украины", - сказал А.КУДРИН. Поэтому, по данным МВФ, дополнительных ресурсов в ближайшее время выделено Украине не будет.

Также А.КУДРИН сообщил, что проводились переговоры с еврокомиссаром по экономике и финансам. "Мы обсудили этот вопрос (помощь Украине по выплатам за газ - ред.). Сейчас у ЕС таких средств нет. Последнее заседание глав государств и правительств в ЕС тоже не принесло результата", - напомнил А.КУДРИН.

"Нафтогаз" не имеет достаточно ресурсов в местной валюте для того, чтобы купить и конвертировать ее для оплаты поставок, то есть это проблема баланса самой компании "Нафтогаза", - добавил он.

По словам А.КУДРИНА, ближайшая миссия МВФ продолжит исследование этого вопроса о возможности Украины по платежам. "Пока решения нет". Также Еврокомиссия готова инициировать встречу с частными компаниями и обсудить вопросы коммерческих кредитов Украине. Такое совещание пока не проводилось.

Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН рассказал, что объем июльских поставок российского газа на Украину пока не согласован. "Мы должны констатировать, что пока объемы газа, которые должны поставить за июль, не согласованы сторонами", - сказал вице-премьер курирующий ТЭК.

Как известно, соглашения о поставках газа в Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве в присутствии премьеров двух стран - Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА. Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки в 1,7 доллара за транспортировку тысячи кубометров газа на 100 километров. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

Согласно контракту, НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.