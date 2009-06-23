Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник упали под влиянием негативного прогноза Всемирного Банка, а также роста курса доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В понедельник Всемирный банк пересмотрел прогноз экономического роста мировой экономики в отрицательную сторону.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,21 доллара - до 66,98 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,62 доллара - до 66,93 долларов за баррель.