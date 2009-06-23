Украина возобновила поставки электроэнергии в Беларусь

Украина в 00.00 23 июня возобновила коммерческие поставки электроэнергии в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

«Во исполнение договоренностей премьер-министров Украины и Беларуси «Укринтерэнерго» возобновляет в 00.00 23 июня коммерческие поставки электроэнергии в Беларусь», – сказал он.

По его словам, экспорт электроэнергии осуществляется в рамках контракта между ГПВД «Укринтерэнерго» и госконцерном «Белэнерго» от 14 мая 2009 года.

Ф.ДИ уточнил, что до конца июня мощность экспортных поставок в адрес беларусского контрагента составит ночью 130 МВт, днем – 185 МВт.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

В конце мая 2009 года "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" договорились о поставках 100 млн. кВт/ч электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня т.г. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

12 июня премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сообщил, что с этого дня контракт о поставках украинской электроэнергии в Беларусь, подписанный 14 мая 2009 года между государственным концерном «Белэнерго» и компанией «Укринтерэнерго», вступает в силу.