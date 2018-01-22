Гройсман назвал год, когда газ для украинцев может подешеветь

Рост собственной добычи газа в Украине позволит достичь энергонезависимости к 2020 году и снизить цену газа в стране на 20-30%.

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Об этом в эфире телеканала ICTV сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хочу, чтобы Украина стала государством, которое обеспечивает себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа»,- сказал премьер.

По его словам, уменьшение цены на газ можно осуществить в 2020 году.

«Это можно сделать фундаментально в 2020 году. Популистично это можно сделать в любой момент, просто сказать, что цена будет меньше. Но если мы это скажем, то через год все упадет и не будет чем сдачу давать», - сказал Гройсман.

По его словам, для достижения энергонезависимости правительству необходимо сконцентрироваться на достижении роста экономики свыше 5%.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял о планах до 2020 года увеличить добычу природного газа как одного из основных энергоносителей, до 27 млрд куб. м, что позволит обеспечить внутренние нужды.

Также в правительстве планировали после 2020 года начать экспорт газа. Эти же цели отображены в ранее принятой правительством Энергостратегии Украины до 2035 года.