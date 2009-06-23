Вопрос поставок газа заставит ЕС выделить Украине кредит

Вопрос поставок газа через Украину является чрезвычайно важным для стран ЕС и, скорее всего, заставит Евросоюз помочь Украине в поиске средств на оплату российского газа во избежание очередного газового конфликта.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН в Польше эксперт Фонда Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Транзит газа – это первоочередное для Евросоюза дело. Это дает шанс, что деньги найдутся», - сказал он, комментируя обращение украинской власти к представителям Евросоюза с просьбой выделить 4 млрд. долларов кредита для расчета за газ с Россией.

Эксперт отметил, что не удивляется словам президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, который заявил, что ЕС не может быть ответственным за расчеты Украины за российский газ.

В то же время, по его мнению, Ж.БАРРОЗУ своим выступлением хотел «нажать» на украинскую и российскую власти, чтобы они нашли понимание.

«Мы постоянно находимся в ситуации неуверенности... ЕС знает это и нажимает на Украину и Россию, чтобы не допустить этого (очередного газового кризиса)», - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он признал, что украинской власти будет нелегко получить кредитные ресурсы в условиях мирового экономического кризиса, и подчеркнул, что в нынешних условиях у Украины нет иного выхода.

Аналитик отметил, что Украина должна уже сейчас приложить максимум усилий для того, чтобы в перспективе войти в единый газовый рынок Евросоюза, который планируется создать.

Для этого в первую очередь необходимо обеспечить прозрачные отношения в газовой сфере, соблюдение европейских правил на этом рынке, осуществить модернизацию газотранспортной системы, а также реализовать программы энергосбережения, отметил Г.ГРОМАДСКИЙ.

По убеждению эксперта, присоединение в будущем к единому газовому рынку ЕС позволит решить главнейшие украинские проблемы в этой сфере, но это дело не близкого будущего. Он отметил, что внутри Евросоюза продолжаются дискуссии на тему создания единого газового рынка.

Г.ГРОМАДСКИЙ не стал комментировать условия, на которых Украина может получить кредит на оплату российского газа.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на саммите 18 июня не согласился на выделение Украине кредита на оплату газа.

Евросоюз получает 20% импортного газа через украинскую газотранспортную систему.