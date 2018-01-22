S&P повысило прогноз цен на нефть в этом году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогнозные цены нефти в 2018 году, сообщает портал Finclub.net.

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"Эксперты S&P ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить 60 долларов за баррель, тогда как ранний прогноз был 55 долларов за баррель. Прогноз для WTI повысили до 55 долларов с 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

При этом объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года.

Рейтинговое агентство оставило без изменений прогноз на 2019-2020 годы - 55 долларов за баррель.