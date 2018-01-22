Оператор "Северного потока-1" отчитался, сколько газа прокачали в обход Украины

Газопровод "Северный поток-1", по которому российский природный газ транспортируется в страны ЕС в обход территории Украины по дну Балтийского моря, в 2017 году был загружен на 93% и прокачал 51 миллиард кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании-оператора газопровода Nord Stream AG.

Читайте такжеWWF призвал Меркель остановить строительство российского "Северного потока-2"

"В 2017 году по трубопроводной системе "Северный поток" потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 миллиард кубометров природного газа. Это означает, что газотранспортная система была загружена на 93% от годовой пропускной способности, которая составляет 55 миллиардов кубометров", - отметили в компании, добавив, что такой уровень прокачки – самый высокий с 2011-2012 годов (периода ввода в эксплуатацию первой и второй нитки газопровода).

Также сообщается, что за весь срок работы обеих ниток "Северного потока-1", суммарный объем поставок газа в ЕС достиг 205,3 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист "Газпром" и его партнеры ведут строительство "Турецкого потока" (проходит по дну Черного моря, соединяет Россию и Турцию), а также они намерены построить "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Газопровод "Северный поток-1" был запущен в 2011-2012 годах, его протяженность составляет 1200 километров. По дну Балтийского моря он соединяет Россию и Германию. В Европе этот поток связан с газопроводами NEL и OPAL. Этот газопровод, так же, как и планируемый "Северный поток-2", который может проходить рядом и иметь такую же пропускную способность, являются альтернативными маршрутами для прокачки российского газа и составляют конкуренцию для кратчайшего и традиционного пути транзита – через украинскую газотранспортную систему.

Транзит Россией своего газа через обходные маршруты ставит под угрозу получение Украиной доходов от работы ГТС, которые оцениваются в 3 миллиарда долларов в год.