Украина за год увеличила экспорт электроэнергии почти на 30%

Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. Об этом говорится в статистической отчетности на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Сообщается, что за 12 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 55,2% всей электроэнергии, что составило около 2,85 миллиарда кВт-ч. В Молдову – 1,1 миллиарда кВт-ч (22%), в Польшу – 0,895 миллиарда кВт-ч (17,3%), Словакию – 0,162 миллиарда кВт-ч (3,1%), в Румынию – 0,124 миллиарда кВт-ч (2,4%).

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в декабре 2017 года сократился по сравнению с декабрем 2016 года на 10,6% - до 458,7 миллиона кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.

В 2018 году Минэнергоугля прогнозирует экспорт электроэнергии из Украины на уровне 5,8 миллиарда кВт-ч.