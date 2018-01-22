"Газпром" в январе сократил транзит газа через Украину на 25%

Российский газовый монополист "Газпром" из-за снижения уровня потребления газа и использования обходного маршрута в течение января 2018 года (с 1 по 22 число) сократил транзит "голубого" топлива в страны Европы через газотранспортную систему Украины на 24,6% - до 180 миллионов кубометров в сутки. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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"Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки", - сказал он.

По словам Белявского, это связано с тем, что в январе в странах ЕС сократилось потребление "голубого" топлива.

"На сегодня в Европе наблюдается относительно высокая температура, по сравнению с ожидаемыми значениями, – в среднем - до минус двух градусов ночью вместо минус пяти", - отметил советник министра.

Еще одной причиной снижения объемов транзита, считает Белявский, стал отбор "Газпромом" того газа, который он накопил в летнее время в европейских газовых хранилищах, а также использование газопровода OPAL, который проходит по территории Германии и является продолжением проложенной по дну Балтийского моря трубы "Северный поток-1".

Советник министра отметил, что в дальнейшем ситуация может измениться, так как возможно снижение температуры воздуха и рост потребления в Европе.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. По итогам 2017 года удалось достичь рекордного за несколько последних лет значения на уровне 93 миллиардов кубометров.