ГКЦБФР не пустили в «Укртатнафту»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) обратилась в правоохранительные органы в связи с недопущением ее представителей в ЗАО «Укртатнафта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

По информации пресс-службы, 23 июня в ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг) была не допущена контрольно-ревизионная группа ГКЦБФР.

В пресс-службе добавили, что данная проверка была внеплановой и проводилась на основании обращения одного из акционеров «Укртатнафты».

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины и является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).