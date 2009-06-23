Украина сможет избежать очередного «газового» кризиса

Вице-спикер Государственной думы РФ Александр БАБАКОВ считает, что руководство Украины сможет избежать очередного «газового» кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

«Думаю, что решение будет найдено», - сказал А.БАБАКОВ.

По его мнению, экономические партнеры всегда думают, как будут рассчитываться, когда покупают какой-то товар.

«Уверен, что нынешнее руководство серьезно задумывается над этим вопросом», - сказал он.

А.БАБАКОВ добавил, что государство всегда имеет возможность рассчитаться различными способами.

«Есть и активы, есть и возможности взять у других институтов», - сказал он.

Он напомнил, что ЕС готов кредитовать Беларусь при условии допуска иностранных инвесторов к приватизации ряда объектов.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему руководство РФ постоянно заявляет о неплатежеспособности Украины, А.БАБАКОВ ответил: «Проблема любых отношений - это кредит доверия. Хорошо, когда вы приходите в банк, берете кредит и возвращаете …у Вас накапливается кредитная история, когда Вам больше доверяют, чем не доверяют. Сейчас ситуация такова, что подписанные соглашения требуют апробации временем и конкретными делами. Если все будет выполняться, все меньше будут говорить о том, что не платят».