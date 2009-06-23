Австрия изучает возможность участия в "Южном потоке"

Австрия пока изучает возможность участия с Россией в реализации проекта газопровода "Южный поток", заявил министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделеггер перед началом рабочей встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Австрийцы придают большое значение обеспечению в будущем диверсификации маршрутов доставки газа в Европу. В настоящее время мы занимаемся проверкой перспектив реализации проекта "Южный поток" и возможностей своего участия в нем. По завершении этой экспертизы мы сможем быстро перейти к конкретному сотрудничеству", - сказал министр, передает РИА Новости.

Со своей стороны, Лавров сказал, что сейчас ведутся "контакты по подключению Австрии к газопроводу "Южный поток" . По словам Лаврова, проект позволит диверсифицировать маршруты поставки энергоносителей на европейский континент и в этом смысле "является важнейшей задачей с точки зрения укрепления энергобезопасности Европы".

"Южный поток" (South Stream) пройдёт по дну Чёрного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, проект должен вступить в строй к 2013 году. "Южный поток"должен снизить зависимость поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции.

"Южный поток" считается конкурентным проектом планируемого газопровода "Набукко"в обход России, который поддерживают Евросоюз и США. Общий объем инвестиций в проект газопровода оценивается в 25 миллиардов евро.