Вице-спикер Госдумы: Украина необоснованно опасается приватизации ГТС

Вице-спикер Государственной думы РФ Александр БАБАКОВ считает, что руководство Украины необоснованно опасается приватизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Боязнь Украины приватизации ГТС или частичной приватизации ее, или создание консорциума иногда удивляет, поскольку это труба – ее не выкопаешь и не увезешь никуда. Она была и есть трубой, находящийся на территории Украины», - сказал А.БАБАКОВ.

По его мнению, привлечь дополнительные инвестиции можно, использовав один из этих вариантов с участием ЕС и РФ.

А.БАБАКОВ считает, что здесь больше политических спекуляций и не всегда есть понимание глубины вопроса.