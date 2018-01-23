Налоговые новшества: для безакцизного импорта нефтепродуктов вводятся векселя

Кабинет министров Украины утвердил порядок выпуска и обращения налоговых векселей, которые будут использовать предприниматели при импорте нефтепродуктов без уплаты акциза - когда они используются как сырье для химической промышленности.

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Соответствующее постановление правительства от 17 января опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Согласно документу, предприятие, которое ввозит нефтепродукты без уплаты акциза с целью его использования как сырья в химической промышленности, должно предоставить контролирующему органу вексель на сумму акцизного налога. Основанием для взятия векселя на учет является справка о прогнозируемом объеме импортируемых нефтепродуктов. При этом вексель считается погашенным, если предприятие на основании первичной документации докажет, что нефтепродукты были использованы именно как сырье в химической промышленности.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году импортировала нефтепродуктов на 4,159 миллиарда долларов, что на 27,3% больше, чем в 2016 году.