"Энергоатом" сообщил об активных темпах строительства ЦХОЯТ

Строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое расположено в зоне отчуждения ЧАЭС и предназначено для приема топлива с трех украинских АЭС, на сегодня ведется активными темпами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Читайте также"Энергоатом" планирует с 2019 года прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию

"Несмотря на все попытки РФ помешать, а также на откровенную манипуляционную и подрывную работу, которая нацелена на неприятие этого проекта украинцами, строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива продолжается активными темпами", - говорится в сообщении.

В компании также утверждают, что Украина построит и будет эксплуатировать самое современное и безопасное в мире хранилище отработавшего ядерного топлива.

Согласно сообщению, генеральным подрядчиком строительства является компания "Укрбудмонтаж", а субпорядчиками – "ЮТЕМ-Инижиниринг", "УкрЭнергоМонтаж" и "Укртрансбуд". "УкрЭнергоМонтаж" уже построил 1800 метров железной дороги (общая длина ж/д пути составит 5800 метров).

По информации пресс-службы, в первой половине этого года строительные организации должны завершить работы по сооружению подземных коммуникаций и котлованов, а во второй половине – перейти к строительству наземных объектов.

"Отставание от графика отсутствует", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ. В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива). Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.