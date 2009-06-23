Ющенко обсудит с Байденом вопросы энергобезопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует обсудить с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ вопросы энергетической безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам пресс-секретаря главы Украинского государства Ирины ВАННИКОВОЙ, визит Дж.БАЙДЕНА в Украину состоится в конце июля.

В Украине с радостью будут приветствовать визит вице-президента США как важный очередной этапный шаг в налаживании тесного диалога на наивысшем уровне с Администрацией Президента США Барака ОБАМЫ, заметила И.ВАННИКОВА.

По ее словам, Дж.БАЙДЕН встретится с политическим руководством Украины, а также с представителями оппозиции и общественности.

Ожидается, что в ходе визита Украина и США подтвердят намерения развивать сотрудничество в духе Хартии о стратегическом партнерстве Украина - США, подписанной в декабре прошлого года в Вашингтоне.

Визит американского высокопоставленного должностного лица станет также проявлением поддержки процессов демократических и рыночных реформ в нашем государстве.

Во время встречи с вице-президентом США Президент Украины В.ЮЩЕНКО намерен затронуть широкий круг вопросов углубления украинско-американского сотрудничества в сферах преодоления последствий финансово-экономического кризиса, активизации сотрудничества на международной арене, в том числе в вопросах энергетической безопасности, стратегической стабильности и урегулирования региональных конфликтов.

Кроме того, запланировано обсуждение пакета вопросов, связанных с развитием гражданского общества, продолжением демократических реформ, и других вопросов, в которых Соединены Штаты последовательно поддерживают наше государство, отметила И.ВАННИКОВА.

Окончательная дата визита Дж.БАЙДЕНА в Украину будет согласована позже.

*** Джозеф Робинет (Джо) БАЙДЕН-младший - 47-й вице-президент США, родился в 1942 году. С января 1973 года до вступления в нынешнюю должность Дж.БАЙДЕН избирался сенатором от штата Делавер.

Согласно Конституции США, вице-президент является вторым должностным лицом Соединенных Штатов, которое замещает Президента в случае невозможности по ряду причин выполнения последним своих функций, баллотируется и избирается на должность в тандеме с Президентом этого государства.