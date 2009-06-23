«Сарматия» подала заявку на дофинансирование «Броды-Плоцк»

Нефтетранспортное предприятие «Сарматия» подала в Министерство экономики Польши заявку на дофинансирование строительства трубопровода «Броды-Плоцк» в рамках создания Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Об этом сегодня сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Польше генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что таким образом «Сарматия» хочет застраховаться на случай возможного вычеркивания этого проекта из перечня проектов, софинансируемых за средства Евросоюза, из-за задержки с подачей документов польской нефтетранспортной компанией Pern Przyjazn.

«Мы подали прошение, чтобы этот проект был переписан на «Сарматию», - сказал С.СКРИПКА.

Гендиректор «Сарматии», созданной национальными нефтетранспортными компаниями «Укртранснафта» и Pern Przyjazn летом 2004 года для развития ЕАНТК, назвал реальной угрозу вычеркивания проекта из списка из-за того, что польская компания не подготовила всех необходимых документов.

«Они не выполнили график, согласованный с Министерством экономики, что является формальным основанием для вычеркивания этого проекта», - сказал С.СКРИПКА.

Он отметил, что в силу важности этого проекта он может быть переписан на «Сарматию», которая согласует новые графики его выполнения, что позволит сохранить зарезервированное финансирование.

Гендиректор также объяснил задержку с подачей ТЭО ЕАНТК, которую Pern назвала одной из причин задержки подготовки необходимых документов, «техническими» причинами.

«Основная причина – техническая, связанная с тем, что Granherne не получил на время от участников "Сарматии" необходимой информации для проработки ТЭО», - сказал С.СКРИПКА, отметив, что ТЭО было представлено на 4 месяца позже запланированного срока.

Гендиректор «Сарматии» назвал чрезвычайно важным для успешной реализации ЕАНТК использование зарезервированных в программе «Инфраструктура и окружающая среда», рассчитанной до 2013 года, средств на строительство трубопровода «Броды-Плоцк».

«Если мы потеряем деньги, которые уже зарезервированы, то какое мы будем иметь моральное право просить Еврокомиссию выделить еще больше для строительства части, которая не находится на территории ЕС?» - сказал С.СКРИПКА.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития Польши планирует обнародовать перечень проектов, софинансируемых за средства Евросоюза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда», среди которых строительство трубопровода «Броды-Плоцк», в конце июля.

Министерство экономики, которое является профильным для проекта ЕАНТК, должно подать в Министерство регионального развития, которое окончательно определяет списки для софинансирования за средства ЕС в рамках вышеупомянутой программы, все документы по проектам до 10 июля.

Польская Gazeta Wyborcza на прошлой неделе написала, что строительство трубопровода «Броды-Плоцк» может быть вычеркнуто из перечня приоритетных проектов, софинисируемых за средства Европейского Союза, из-за задержки с его подготовкой.

Польша могла получить от ЕС 160 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотого за доллар), что составляет 25% стоимости сооружения трубопровода.

Польская Pern Przyjаzn назвала главными причинами задержки с подготовкой проекта строительства «Броды-Плоцк» подачу с полугодовым опозданием ТЭО создания ЕАНТК на базе маршрута «Одесса-Броды-Плоцк», а также реверсное использование трубопровода «Одесса-Броды» и отсутствие окончательного решения по проекту всех акционеров «Сарматии».

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматия». Его участниками стали PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В середине июня Украина передала экспертам Еврокомиссии для изучения технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.