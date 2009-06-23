Украинская нефть на торгах УМВБ подорожала на 5%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 июня на аукционных торгах №130 на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) увеличилась на 4,9%, или на 59,96 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №129Д от 26 мая 2009 года (1227,67 грн. за тонну), до 1287,63 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 407 тыс. 405,106 тонн нефти на общую сумму 524 млн. 587 тыс. 580,21 грн.

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.