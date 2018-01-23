"Нафтогаз" с "дочкой" просят у Кабмина 111 миллиардов компенсации

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" и его дочерняя, крупнейшая в Украине, газодобывающая компания "Укргазвыдобування" просят Кабинет министров выплатить им 111 миллиардов гривень компенсации за то, что эти компании на протяжении двух лет выполняли убыточные для них и государства специальные обязательства на рынке газа, то есть поставляли газ для нужд населения через посредников – частные региональные газопоставляющие компании. Об этом сообщает пресс-служба госхолдинга.

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"Текущая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних двух лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 миллиардов гривень", - приводятся в сообщении слова главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Согласно сообщению, в период с 1 октября 2015 года до конца 2017 года госхолдинг в рамках механизма спецобязательств поставил облгаз-сбытам 40,7 миллиарда кубометров газа и не получил компенсации за понесенные убытки.

"По нашим расчетам, общий размер компенсации за выполнение специальных обязательств для "Укргазвыдобування"… составляет до 74,8 миллиарда гривень", - заявил глава добывающей компании Олег Прохоренко.

По информации пресс-службы, суммарные потери для "Нафтогаза" оцениваются в размере 36,2 миллиарда гривень, из которых 12,1 миллиарда гривень госхолдинг недополучил из-за того, что ранее Кабмин установил цену, которая не отвечает экономически обоснованному уровню, а еще 24,1 миллиарда гривень – это долги, которые накопили облгаз-сбыты перед "Нафтогазом".

"При этом "Нафтогаз" уплатил в государственный бюджет все налоги, связанные с реализацией этого газа, своевременно и в полном объеме. Для сравнения, уровень расчетов за газ, поставленный в течение этого периода контрагентам, на которых не распространяется действие специальных обязательств, составил почти 100%", - добавили в компании.

"Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями… Мы неоднократно предлагали правительству внедрить механизм рыночного ценообразования и свободной конкуренции за каждого потребителя, а доходы от этого рынка направлять на увеличение добычи и энергомодернизацию", - заявил Коболев, добавив, что без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению добычи, отказу от импорта газа, снижению цен на газ для населения и реализации масштабных мер по энергоэффективности останутся только на бумаге.

В "Нафтогазе" также отметили, что в прошлом году компания выиграла ряд судебных процессов против Кабмина, и суд обязал правительство разработать порядок и найти источники выплаты компенсации.

Как сообщал УНИАН, ранее в госхолдинге отмечали, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовых рисков, в то же время "Нафтогаз" обязан продавать им топливо. При этом госкомпания лишена права самостоятельно поставлять газ населению напрямую, создавать таким образом конкуренцию на розничном рынке газа.

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В середине июля 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Нафтогаза" к Кабмину и обязал правительство определить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать "Нафтогаз". В свою очередь в правительстве отметили, что высокий уровень прибыли "Нафтогаза" делает невозможным выплату какой-либо компенсации в адрес этой компании. В начале октября прошлого года Кабмин подал апелляцию, но Киевский апелляционный админсуд ее не удовлетворил.

17 января 2018 года Коболев заявлял, что механизм спецобязательств на рынке газа за два года своего существования нанес государству убытки в размере 1 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний (облгаз-сбытов) принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.