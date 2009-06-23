РФ временно скорректирует налоги для нефтяной отрасли

Минэнерго РФ рассматривает возможность временной корректировки действующих налогов для нефтяной отрасли до введения новой системы налогообложения, сообщил замглавы министерства Сергей Кудряшов. "В качестве временной меры по поддержке нефтяной отрасли до введения новой системы налогообложения отрасли мы рассматриваем возможности по корректировке действующих налогов и сборов, например, путем изменения текущих налоговых ставок", - цитирует доклад замминистра РИА Новости.

Кудряшов отметил, что Минэнерго сейчас готовит предложения по изменению системы налогообложения нефтяной отрасли, адаптивной как к изменяющимся макроэкономическим параметрам, так и к различным условиям освоения месторождений, которая позволит недропользователям принимать экономически эффективные решения по их разработке.

"На текущем этапе нами подготовлен концептуальный подход к новой системе налогообложения, в рамках которого определены только основные принципы, но не ее конфигурация (ставка, налогооблагаемая база и так далее)", - сказал он.

Замминистра отметил, что Минэнерго предлагает "вернуть двум действующим специфическим отраслевым налогам - экспортной пошлине и НДПИ - их первоначальную экономическую сущность (в настоящее время они являются в большей мере фискальными инструментами, изымающими экономическую ренту) в виде защиты отечественной нефтеперерабатывающей промышленности на период до окончания ее модернизации и обеспечения минимальных бюджетных поступлений от нефтяной отрасли соответственно". "В свою очередь, экономическую и природную ренту мы предлагаем изымать новым налогом, налоговой базой для которого будет являться так называемая "сверхприбыль" нефтяных компаний от реализации нефти", - сказал Кудряшов.

Минэнерго РФ в июне внесло свои предложения по проекту концепции модели налогообложения нефтяной отрасли, в том числе по новым месторождениям нефти. Дифференцированная схема налогообложения новых месторождений Восточной Сибири является одной из мер по поддержке нефтяной отрасли, выработанных на февральском совещании в Киришах под руководством премьера Владимира Путина. Тогда было, в частности, принято решение о введении новой модели налогообложения для новых месторождений, основанной на их прибыльности. Кроме того, предполагается обнуление экспортных пошлин на восточно-сибирскую нефть.

По мнению Минэнерго РФ, складывающаяся в нефтяной отрасли ситуация является следствием дефицита инвестиционных ресурсов при одновременном недостатке экономически оправданных новых проектов в нефтедобыче. Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Шаталов сообщал, что Минфин до конца года планирует разработать схему дифференцированного налогообложения новых нефтяных месторождений. По его словам, речь идет о минимизации налогообложение на начальном и конечном этапах разработки месторождений и увеличении его во время пика разработки. Шаталов отмечал, что министерству придется создать систему налогообложения, при которой НДПИ, налог на прибыль, таможенная пошлина и еще ряд налогов и сборов соответствовали бы этому критерию.