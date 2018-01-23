ОККО начал импортировать в Украину природный газ

Холдинг OKKO Group импортировал из Европы в Украину первый миллион кубических метров природного газа, который был куплен у международного энерготрейдера AOT Energy. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, на сегодняшний день этот газ закачивается в подземные хранилища "Укртрансгаза".

"Первая партия импортного газа позволила нам протестировать все процедуры и процессы. И сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими международными трейдерами, у которых планируем закупать природный газ", – сообщил руководитель департамента продаж новых продуктов OKKO Group Владимир Остащук.

В компании также отметили, что в перспективе OKKO Group намерен увеличить объемы импорта газа до 30 миллионов кубометров в месяц.

"При этом активность на европейских газовых рынках планируется нарастить с весны, когда заканчивается отопительный сезон и ресурс можно будет приобрести на 30-40% дешевле, чем в пиковые периоды потребления. После этого он будет закачан на хранение в подземные хранилища. Также OKKO Group будет покупать газ у украинских добытчиков", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию на право ведения хозяйственной деятельности в сфере поставок природного газа для ЧП "ОККО-Контракт", которое входит в OKKO Group.

В начале октября в OKKO Group заявили о намерении начать в Украину импорт голубого топлива.

Справка УНИАН. OKKO Group – холдинг; компании, входящие в его состав, работают в сферах производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Одним из основных активов группы является сеть АЗС ОККО. Акционерами и инвесторами компаний холдинга является банки ЕБРР, Goldman Sachs, а также Horizon Capital, Renaissance Capital и др. Основателем холдинга является украинский бизнесмен Виталий Антонов.