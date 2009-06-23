"Газпром" может сократить инвестиции в основные фонды в 2009 г. на 25-50%

ОАО "Газпром" рассматривает возможность сокращения финансирования инвестиций в основные фонды в 2009 году на 25-50%, что в среднесрочной перспективе может привести к сложностям с газоснабжением российских потребителей, заявляет замглавы Минэнерго Сергей Кудряшов.

"На 2009 год ОАО "Газпром" рассматривается возможность сокращения финансирования инвестиций в основные фонды на 25-50%, что уже в среднесрочной перспективе по мере восстановления спроса на внутреннем рынке может привести к сложностям с газоснабжением российских потребителей из-за задержек в реализации таких масштабных проектов, как освоение месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий, необходимых для компенсации снижения производства газа в традиционных регионах его добычи", - говорится в тексте доклада замминистра, который цитирует РИА Новости.

В мае замглавы "Газпрома" Валерий Голубев говорил, что холдинг может сократить инвестпрограмму на 2009 год в части долгосрочных финансовых вложений на 30%. Совет директоров "Газпрома" в декабре утвердил инвестпрограмму холдинга на 2009 год в размере 920,44 миллиарда рублей, в том числе объем капитальных вложений - 699,88 миллиарда рублей, долгосрочных финансовых вложений - 220,56 миллиарда рублей. По мнению Кудряшова, основной проблемой газовой отрасли является не снижение поставок на внешние рынки, а то, что до настоящего времени внутренний рынок, на который приходится около 70% поставок нашего газа и всего 20-30% доходов от них, так и не стал самодостаточным в части формирования инвестиционных ресурсов.

Кудряшов отметил, что в газовой отрасли негативные явления пока обуславливаются падением поставок газа на экспорт вследствие проблем в январе 2009 года с его транзитом по территории Украины, падения спроса в Европе и СНГ и невозможности из-за технологической привязки к этим рынкам переориентации высвободившихся ресурсов на другие внешние рынки. Однако, по его мнению, сложившаяся в начале года ситуация является следствием, а не самой проблемой. "К проблемам с экспортом могут быть отнесены: во-первых, до сих пор не снятые транзитные риски при поставках газа на экспорт, а также риски привязки экспортных поставок к одному рынку. Во-вторых, наше неумение в условиях обостряющейся конкуренции гибко действовать на либерализованных рынках Европы", - сказал он.