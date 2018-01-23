Штраф на 170 миллиардов: Минюст привлечет иностранных советников для взыскания с "Газпрома" зарубежных активов

Министерство юстиции Украины готовит тендер для привлечения юридических услуг иностранных советников, которые будут нужны для взыскания с российского газового монополиста «Газпром» зарубежных активов, поскольку ранее компания была оштрафована Антимонопольным комитетом Украины на сумму 171 млрд грн.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Шкляр, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Ведется работа в этом направлении. Сейчас, насколько мне известно, ведется подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые собственно и будут заниматься этим вопросом за границей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для такого ареста активов компании за рубежом. Также ранее глава Минюста Павел Петренко заявлял, что на территории Украины у "Газпрома" нет активов на сумму 171 млрд грн.