Центрэнерго заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна

Государственная компания "Центрэнерго" отказалась от схемы встречных поставок, обеспечивающей сбыт продукции западноукраинских угледобывающих предприятий ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".

По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, это разрушает вертикальную интеграцию государственных шахт и государственных станций, что угрожает работе западноукраинских шахт.

«Всегда была такая схема - чтобы сэкономить на транспортировке, государственные западноукраинские шахты свой уголь везли на «ДТЭК Западэнерго», а в уголь ДТЭК из Павлограда и Доброполье - на "Центрэнерго". Знаю, что в течение прошлого года "Центрэнерго" требовало от ДТЭК увеличить объемы добычи для себя до 250 тыс. тонн в месяц, это 3 млн тонн угля в год. И вот теперь отказались от этого угля, в которое дополнительно закладывались лавы», - написал он в сети Facebook.

Волынец подчеркивает, что ситуация требует срочного вмешательства руководства области и государства, иначе протестов шахтеров не избежать.

«Если "Центрэнерго" отказывается от продукции «Павлоградуголь" и "Добропольеуголь", то ДТЭК его повезет на свое "Западэнерго". Соответственно, шахтерам Львовско-Волынского бассейна будет некуда сбывать свою продукцию. Такие же проблемы возникнут и у государственных шахт "Селидовуголь" и "Лисичанскуголь", - предостерег он.

Напомним, что ранее представитель ГА "Львовуголь" заявил о прекращении отгрузок топлива.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что с декабря 2017 года основным поставщиком топлива на станции «Центрэнерго» стало ООО «Краснолиманское». ООО "Краснолиманское" было выкуплено негласным куратором государственной угольной отрасли Виталием Кропачевым у структур и окружения беглого президента Виктора Януковича.